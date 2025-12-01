Un vuelo por la vida: EsSalud traslada en ambulancia aérea a bebé prematura en estado crítico desde Piura a Lima

En un operativo de emergencia marcado por la rapidez, la precisión médica y la esperanza, el Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó con éxito el traslado en ambulancia aérea de una bebé prematura, nacida a las 26 semanas de gestación, desde Piura hacia Lima, donde recibe atención altamente especializada en el Hospital Jorge Voto Bernales por su delicado estado de salud.



La bebé, producto de un embarazo gemelar, nació en medio de complicaciones asociadas a la salud de su madre, quien padece diabetes y es natural de la provincia de Sechura. Tras el parto asistido en el Hospital José Cayetano Heredia de Piura, la menor presentó síndrome de distrés respiratorio y enfermedad de membrana hialina, una grave condición pulmonar que comprometía seriamente su respiración y que hizo indispensable el uso inmediato de ventilación mecánica con equipos de alta complejidad.



Desde el primer momento, el equipo médico de la Red Asistencial Piura activó todos los protocolos de atención de emergencia, logrando estabilizar a la paciente y preparar su traslado aéreo. Durante todo el trayecto, la recién nacida estuvo acompañada por un equipo especializado en atención neonatal, equipado con tecnología de soporte vital para monitorear permanentemente su estado y garantizar su seguridad hasta su arribo a Lima.



“Este traslado reafirma el compromiso de EsSalud de responder con oportunidad, precisión y humanidad ante situaciones de alta complejidad, garantizando el acceso a atención especializada sin importar la distancia ni la condición del paciente”, refirió el presidente ejecutivo de la seguridad social, Dr. Segundo Acho Mego.



Por su parte, el gerente de la Red Asistencial EsSalud Piura, Dr. Pedro Grillo Rojas, dispuso de manera inmediata las coordinaciones administrativas y logísticas necesarias para concretar la evacuación aeromédica desde el establecimiento de salud hasta el aeropuerto, donde una aeronave contratada por EsSalud esperaba para trasladar a la menor a la capital.



Profundo agradecimiento

Conmovido, el padre de la menor, Luis Gerardo Tume Juárez, expresó su profundo agradecimiento a EsSalud. “Los médicos y las enfermeras han sido como ángeles para nosotros. Han hecho todo lo posible para salvar a nuestra hija. Gracias a ellos hoy sigue luchando por vivir”, señaló.



Actualmente, la bebé permanece internada en el Hospital II Jorge Voto Bernales, de la Red Prestacional Almenara, establecimiento que cuenta con tecnología de punta y personal altamente especializado para su tratamiento.