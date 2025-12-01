ONP comenzará pago de pensiones y gratificaciones este 5 de diciembre

La entidad depositará los fondos a 772,487 asegurados a nivel nacional, incluyendo la gratificación de fin de año para la mayoría de pensionistas del régimen general.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que, a partir del viernes 5 y hasta el lunes 15 de diciembre, se realizará el depósito de pensiones a 772,487 asegurados en todo el país. Este proceso incluye tanto la pensión regular como la gratificación correspondiente a diciembre para la mayoría de los beneficiarios del régimen general.

Cronograma y modalidades de pago

En total, 643,590 pensionistas del régimen general recibirán un pago adicional equivalente a su pensión mensual, la conocida “grati”, que se abona dos veces al año, en julio y diciembre. Por su parte, 26,141 pensionistas percibirán la gratificación de manera fraccionada durante todo el año. Los pagos se efectuarán según la inicial del apellido paterno, desde el viernes 5 para apellidos A-C hasta el viernes 12 para R-Z.

Otros regímenes, como el 20530, 18846, pensiones por encargo, el Régimen Especial Pesquero y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán sus depósitos el lunes 15 de diciembre. Los pensionistas podrán acceder a sus fondos mediante bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, sin necesidad de intermediarios.

La ONP recordó la importancia de mantener la seguridad financiera durante las fiestas. Entre las recomendaciones destacan retirar el dinero de manera progresiva, no compartir información personal, utilizar cajeros en horarios diurnos, evitar ofertas sospechosas y reportar cualquier irregularidad a la autoridad policial o bancaria. Para consultas, los pensionistas pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.