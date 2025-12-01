Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja hundimiento de embarcaciones tras derrumbe

Un deslizamiento de tierras ocurrido en la madrugada de este lunes 1 de diciembre provocó un grave accidente fluvial en el puerto de Iparia, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, dejó doce fallecidos, treinta desaparecidos y seis heridos, según informó la Región Policial Ucayali.

El hecho se registró alrededor de las 05:00 a.m., cuando el derrumbe arrastró y hundió dos embarcaciones que se encontraban en la zona. De acuerdo con el reporte policial, la nave Rápido Oriente quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación Deo Rigo, que transportaba pasajeros, sufrió graves daños.

Esta última había partido un día antes desde Pucallpa con destino a las comunidades nativas de Caco Macaya, Curiaca del Caco y Pueblo Nuevo del Caco, y se hallaba en Iparia realizando operaciones de desembarco cuando ocurrió el siniestro.

PNP y MGP asisten a afectados

Unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra se desplazaron al lugar para asistir a los afectados, indicó Canal N. El operativo partió desde el aeropuerto de Pucallpa en un helicóptero M17-20 con rumbo a Iparia.

Atención de afectados y búsqueda de desaparecidos

Entre los pasajeros de las embarcaciones siniestradas se encontraban médicos y docentes, según confirmaron las autoridades. El Centro de Salud de Iparia atiende actualmente a los heridos, en tanto prosiguen las labores de búsqueda de los desaparecidos. La Región Policial Ucayali precisó que hay desaparecidos de diversas edades, incluidos niños, jóvenes y adultos.