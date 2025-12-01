Camioneros acusan a la PNP de cobrar 100 dólares para permitir el ingreso de migrantes al Perú

Camioneros peruanos han denunciado que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), exigirían pagos de hasta 100 dólares para permitir el paso irregular de migrantes en la frontera de nuestro país con Chile.

Los testimonios, recogidos por el medio chileno Teletrece, señalan que agentes policiales facilitarían el ingreso ilegal al territorio peruano aprovechando la crisis migratoria generada por las amenazas de expulsión del candidato presidencial chileno José Antonio Kast.

Uno de los camioneros entrevistados de nombre Alejandro, indicó que los agentes "cobran hasta cien dólares para pasar. No sé cómo hacían pasar, pero lo hacían, eso es lo que decían". Otro conductor afirmó que la presencia policial coincidiría con los flujos migratorios, cuestionando las irregularidades en el control fronterizo.

Crisis migratoria y medidas gubernamentales

Migrantes venezolanos y colombianos enfrentan condiciones precarias en la zona fronteriza, según testimonios recogidos por la prensa chilena. Yajaira Rivas, migrante venezolana, relató que "no tenemos dónde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades", mientras que Miguel Ángel Herrera, colombiano, manifestó su deseo de regresar a su país por motivos de salud, pero enfrenta trabas documentales.

Postura de autoridades chilenas

Las autoridades chilenas han hecho llamados al cumplimiento de la ley y la cooperación binacional para manejar la crisis migratoria. La situación se mantiene tensa en la frontera a pesar del despliegue militar peruano, con migrantes mayoritariamente venezolanos y colombianos intentando cruzar Perú para regresar a sus países de origen.