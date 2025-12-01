La OCDE advierte crisis mundial por envejecimiento poblacional: Perú entre los más afectados

El mundo envejece a un ritmo sin precedentes y los sistemas de pensiones no están preparados para resistir el cambio demográfico. Un reciente informe de la OCDE advierte que la combinación de baja natalidad y mayor esperanza de vida provocará un colapso progresivo en los ingresos públicos y una caída del PBI per cápita. En el Perú, el problema se agrava por la alta informalidad laboral y la débil cobertura previsional.

POBLACIÓN MÁS VIEJA Y MENOS TRABAJADORES ACTIVOS

De acuerdo con el estudio Panorama de las Pensiones 2025 de la OCDE, la proporción de adultos mayores seguirá creciendo: en 2050 habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, frente a las 33 actuales. Esto reducirá en 13% la población laboral activa y recortará el PBI per cápita en 14% hacia 2060, advirtió el secretario general Mathias Cormann.

Los países más afectados serán España, Corea, Grecia, Italia y Japón, donde el número de trabajadores podría caer hasta 30% en las próximas cuatro décadas. Con menos aportantes y más jubilados, los sistemas públicos enfrentarán déficits insostenibles y una presión fiscal sin precedentes.

PERÚ: UN SISTEMA PREVISIONAL EN CRISIS

En el caso peruano, el diagnóstico es aún más crítico. Según el laboralista Fernando Cuadros, solo uno de cada tres trabajadores aporta a un sistema previsional. “El resto no tendrá pensión y dependerá del Estado, lo que puede llevar a un colapso financiero y social", advirtió.

Además, los trabajadores peruanos financian su pensión con un aporte individual del 13%, sin contribución del empleador ni del Estado, un esquema que Cuadros considera inviable. El especialista propone una reforma con aportes tripartitos que combine responsabilidad entre trabajadores, empleadores y gobierno, como ocurre en países desarrollados.

A ello se suma un cambio demográfico acelerado: mientras en 1950 los adultos mayores representaban el 5,7% de la población, en 2025 alcanzan el 14,3%, según el profesor de ESAN César Puntriano. En paralelo, los jóvenes son cada vez menos y la informalidad supera el 70%, lo que reduce la base de cotizantes.

REFORMA PENDIENTE

El informe también alerta sobre la brecha de género: las mujeres perciben pensiones 23% menores que los hombres, y en el Perú la desigualdad salarial alcanza el 27,2%, según el IPE. Puntriano advierte que la mayoría de adultos mayores sigue trabajando por necesidad: casi el 50% continúa en el mercado laboral, sobre todo hombres.

Tanto Cuadros como Puntriano coinciden en que el país necesita una reforma estructural del sistema previsional, orientada a ampliar la cobertura, fortalecer la formalidad e incorporar a los jóvenes al empleo formal. De no hacerlo, el Perú enfrentará un problema social y fiscal mucho más grave que el promedio de la OCDE.