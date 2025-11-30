Microbús embiste motocicleta en Puno: accidente deja un muerto y un herido de consideración

Este mediodía, un muerto y un herido de consideración dejó el choque de una moto y un microbús, en la vía Ilave-Desaguadero, en el centro poblado de Chijuyo, distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno.

Según se conoció, la persona fallecida fue identificada como Martina C. M. de 64 años. Mientras el herido responde al nombre de Jacinto T. de 71 años, quien se encuentra internado en el Hospital II de Apoyo de Ilave.

HOMICIDIO CULPOSO

El conductor del microbús, identificado como Julián C. (65 años) fue detenido en flagrancia por la presunta comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Trascendió que habría embestido a la moto.

La unidad de policía de investigación de accidentes de tránsito de la región Puno ha asumido la investigación del caso para determinar las causas del choque, para determinar responsables de la tragedia, informa RPP.