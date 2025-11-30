Dos amigos fueron asesinados a balazos en Piura: sicarios dispararon más de 40 veces

Según revelaron testigos, dos sicarios llegaron anoche a bordo de una camioneta al asentamiento humano Sánchez Cerro, ubicado en la provincia de Sullana, región Piura, y atacaron a balazos a tres amigos que conversaban junto a una mototaxi.
Carlos B. de 28 años, dueño del mototaxi murió en el lugar, calle Santa Catalina esquina con San Marcelo. Su amigo, Sergio S. de 34 años trató de escapar corriendo, pero fue seguido a balazos y cae a unos metros. Mientras que un tercero logró escapar.
VECINOS EVITARON DECLARAR
Los dos asesinos antes de irse, para asegurarse que sus víctimas habían fallecido, les volvieron a disparar tres a cuatro veces a cada uno, luego subieron a la camioneta que los trasladaban y se marcharon rápidamente realizando disparos al aire.
La Policía encontró más de 40 casquillos de bala en la zona y analiza las imágenes de las cámaras de vigilancia de inmuebles que ayudarán a identificar a los asesinos de ambos amigos. Los vecinos evitaron declarar formalmente ante la policía por temor.