Alcalde de Tacna dice que medidas del Ejecutivo no soluciona problema de migrantes en la frontera

El alcalde de Tacna, Pascual Güisa señaló que la declaratoria de emergencia y militarización de la frontera con Chile, ante la llegada de decenas de migrantes indocumentados, no soluciona el problema, aunque saludó las medidas del Poder Ejecutivo.

El último viernes, para que se les permita ingresar, los extranjeros bloquearon una vía en la frontera. Buscan salir de Chile luego que el candidato José Kast señalara que si es elegido presidente expulsaría a todo migrante que no respete su país.

"Pero estas son medidas paliativas, no van a solucionar el tema de fondo, yo quisiera que con el pasar del tiempo se anuncie lo que quisiéramos que ocurra. Yo creo que la solución definitiva es que todos los gobiernos pongan fuerza", declaró.

EXPULSIÓN

"Mientras tanto son dos cosas que debemos tener claras: El migrante que se ha insertado en la economía nacional, que trabaja, es profesional; y el migrante que delinque, con esos tenemos que tratarlos como lo que son, como delincuentes", agregó.

Finalmente, Güisa Bravo, en entrevista con Exitosa, cuestionó la demora para la expulsión de los migrantes indocumentados o infractores, el trámite tarda alrededor de tres meses y asegura que no hay presupuesto para mantenerlos durante ese tiempo.