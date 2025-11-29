Realizan cirugías reconstructivas gratis a sobrevivientes de quemaduras en Hospital Regional de Lambayeque

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), en coordinación con el Hospital Regional de Lambayeque, realizó una campaña quirúrgica reconstructiva que benefició a 18 pacientes con secuelas graves de quemaduras.

Durante cuatro días consecutivos se operó un promedio de cuatro pacientes diarios, priorizando los casos más complejos y funcionalmente limitantes. Las intervenciones, que incluyeron liberación de contracturas, injertos, colgajos y reconstrucciones avanzadas, tuvieron una duración aproximada de tres a cuatro horas por paciente.

El Dr. Raúl Rodríguez, presidente de Aniquem, explicó que "muchos pacientes viven con secuelas que no les permiten rehabilitarse completamente de la lesión adquirida. Observamos cicatrices rígidas, deformantes y limitantes".

Atención de pacientes con secuelas

El Dr. D'Angelo, director del Hospital Regional de Lambayeque, destacó que "hemos reactivado un espacio dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con secuelas de quemaduras. La fase reconstructiva es la más difícil, cicatrices, deformaciones severas y limitaciones que requieren un equipo multidisciplinario altamente especializado".

Labor continúa de Aniquem

Aniquem, institución con 26 años de trayectoria en la rehabilitación integral del paciente quemado, reafirmó su compromiso de llevar atención especializada y gratuita a las regiones del Perú. La organización desarrolla programas de prevención, tratamiento reconstructivo, rehabilitación física, soporte emocional y producción de prendas compresivas hechas a medida para los pacientes.