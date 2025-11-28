Midagri impulsa desarrollo agrícola con proyecto de riego entre Ayacucho y Arequipa

El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos Trujillo, participó en Puquio en el lanzamiento del proyecto “Creación del servicio de provisión de agua para riego en el sistema integral Ccechcca Pampa – Sancos – San Pedro – Puquio, afianzamiento del valle del río Acarí – Bella Unión – Lomas”.

Esta intervención, ejecutada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) tiene una inversión de S/ 242.98 millones y beneficiará a 9,006 familias, mejorando el riego de 12,462 hectáreas. La obra incluye la construcción de una presa de 200 millones de metros cúbicos de agua, un sistema de captación y desarenador, 120 kilómetros de canal de conducción, obras de mitigación y acciones para fortalecer la gestión del servicio de agua.

Durante la jornada, el viceministro también presentó los avances del “Saldo de Obra del Proyecto Acarí–Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro”, cuya inversión total asciende a S/ 288.24 millones.

Para este año, el proyecto cuenta con un PIM 2025 (Presupuesto Institucional Modificado) de S/ 84.84 millones, es decir, el presupuesto disponible para avanzar con la obra durante el 2025. A noviembre, registra un 23.41% de avance físico y una ejecución financiera del 52% (S/ 149.9 millones).

Esta infraestructura permitirá mejorar el riego para 13,325 familias y 10,249 hectáreas en Ayacucho y Arequipa. El proyecto incluye una represa de 64 millones de metros cúbicos de agua, un sistema de captación y más de 35 kilómetros de canal con tubería reforzada.

El Midagri destacó que ambas obras fortalecen la seguridad hídrica, integran territorios y promueven una agricultura familiar más eficiente y sostenible, contribuyendo a cerrar brechas en infraestructura de riego en beneficio de miles de productores del sur del país.