Midagri inicia obras para la rehabilitación del Sistema de Riego Magdalena en Lambayque

Gobierno de acción. Como parte de la política de destrabe de proyectos y el desarrollo de los pequeños productores, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, participó en el inicio de las obras de rehabilitación captación y conducción del Sistema de Riego Magdalena.

“Más de 10 mil hectáreas agrícolas recuperarán estabilidad en el suministro de agua, beneficiando directamente a Pitipo, Jayanca y Pacora. En julio de este año, el Gobierno Regional de Lambayeque y el MIDAGRI suscribimos un convenio histórico para financiar la rehabilitación completa de este sistema de riego. Un sistema que sostiene la agricultura familiar, los cultivos tradicionales y la economía de esta zona del norte. Me alegró acompañar la etapa final de esta rehabilitación, que beneficiará a 2,500 familias y asegurará la irrigación de más de 10,000 hectáreas. La obra comprende la rehabilitación de la toma, del canal de conducción y ya cuenta con presupuesto para ejecutarse el próximo año.”, remarcó el titular del MIDAGRI.

De esa manera, con la transferencia inicial de S/ 13.2 millones —en el marco de la Ley de Presupuesto 2025— se ha asegurado el inicio inmediato de los trabajos, reafirmando el compromiso del Estado con el agua como derecho, como motor de desarrollo y como garantía para el futuro de la agricultura familiar.

En una región eminentemente agroexportadora, la rehabilitación de la infraestructura de captación y conducción del sistema de riego Magdalena, es un proyecto integral que comprende una moderna bocatoma, canales principales y secundarios, intervenciones decisivas para reducir pérdidas de agua, mejorar la conducción y aumentar la eficiencia del sistema.

De esa manera los poblados de Nuevo Magdalena, Antiguo Magdalena, Jayanca, Pacora, El Estiaje, Los Macos y Señor de Los Milagros finalmente recibirán las obras que la región reclamaba desde hace años.

Es preciso señalar que, por efectos del Fenómeno El Niño Costero, en el año 2017, el Subsector Hidráulico Magdalena Parte Media, sufrió cuantiosos daños a su infraestructura mayor (Bocatoma y Canales), los cuales han mermado la producción agrícola de la zona donde se enmarca el Proyecto.