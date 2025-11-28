Indecopi multa a Interbank con mÃ¡s de S/200 mil por fallas masivas en su sistema

El Indecopi confirmó una multa de S/239 mil 680 (44.8 UIT) contra Interbank por una falla masiva en sus sistemas que afectó los saldos de miles de cuentas bancarias el 4 de mayo de 2024, y por no comunicar de forma oportuna el incidente a sus clientes. La Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que el banco incumplió su deber de brindar información clara, suficiente y de fácil acceso a los consumidores, pese a conocer el problema desde tempranas horas de la mañana.

COMUNICACIÓN TARDÍA A CLIENTES

Según el pronunciamiento del Indecopi, el sistema del Banco Internacional del Perú (Interbank) presentó fallas operativas en sus plataformas de atención, lo que perjudicó la disponibilidad de saldos de sus usuarios. El banco identificó las causas del problema y definió un plan de acción alrededor de las 8:30 a.m., pero recién emitió un comunicado público cerca de la 1:00 p.m., casi cinco horas después.

“Interbank debe responder por las fallas en sus sistemas que conllevaron a que miles de consumidores tengan inconvenientes cuando pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias”, precisó el colegiado. Para Indecopi, esa demora vulneró el derecho a la información de los clientes en un contexto sensible: la imposibilidad de acceder a su propio dinero.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La resolución no solo impone la multa económica de 44.8 UIT, sino que obliga a Interbank a implementar un Programa de Cumplimiento Normativo, que deberá incluir:

- Identificación de riesgos y fallas en sus sistemas.

- Adopción de buenas prácticas y mecanismos internos de control.

- Auditorías independientes sobre su infraestructura y protocolos.

- Capacitaciones dirigidas al personal para responder ante incidentes.

Además, el banco estará obligado a corregir cualquier inconsistencia en los saldos afectados y a remitir a Indecopi un registro detallado de los consumidores perjudicados, los montos involucrados y las medidas adoptadas en cada caso. La autoridad de consumo supervisará el cumplimiento de estas disposiciones.

COBRO DE LA TUUA EN LA MIRA DE INDECOPI

En paralelo, el Indecopi anunció que vigilará a las aerolíneas y al concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante el inicio del cobro de la TUUA de Transferencia para vuelos con conexión internacional, aprobado por Ositrán.

“Las empresas aéreas y LAP deberán informar de manera detallada el procedimiento de cobro, incluidos los métodos y puntos de pago, de manera clara, visible y accesible”, señaló la entidad. Con ello, el Indecopi busca reforzar la protección al consumidor tanto en el sistema financiero como en el sector aerocomercial, en medio de un escenario de quejas recurrentes por cobros, comisiones y servicios deficientes.