Tacna: piden al Ejecutivo declarar en emergencia frontera con Chile por problema migratorio

Según informa RPP, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, remitió una carta al presidente José Jerí solicitando se declare en emergencia la zona de frontera de las provincias de Tacna y Tarata, por la problemática migratoria.

En el oficio se detalla que, debido "al crecimiento de los problemas migratorios; esta medida es fundamental para poder hacer frente a la situación y garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población" en la frontera con Chile.

INDOCUMENTADOS

También, Torres Robledo solicitó aumentar la presencia de los agentes policiales en el referido sector, con el apoyo del Ejército, para "reforzar el control territorial, prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados al país".

En estos momentos, unos 60 migrantes bloquea el carril de subida de la Panamericana Sur, en el sector de la Línea de la Concordia, frontera entre Perú y Chile. Exigen les permita ingresar al país para continuar su viaje a Venezuela.