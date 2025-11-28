Nacionales

Hace una hora

Tacna: piden al Ejecutivo declarar en emergencia frontera con Chile por problema migratorio

El gobernador regional solicitó al presidente José Jerí la medida ante el creciente flujo de ingreso de migrantes indocumentados y los riesgos asociados para la seguridad.

Foto RPP



Según informa RPP, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, remitió una carta al presidente  José Jerí solicitando se declare en emergencia la zona de frontera de las provincias de  Tacna  y  Tarata, por la problemática migratoria.

En el oficio se detalla que, debido "al crecimiento de los problemas migratorios; esta medida es fundamental para poder hacer frente a la situación y garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población" en la frontera con Chile.

INDOCUMENTADOS

También, Torres Robledo solicitó aumentar la presencia de los agentes policiales en el referido sector, con el apoyo del Ejército, para "reforzar el control territorial, prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados al país".

En estos momentos, unos 60 migrantes bloquea el carril de subida de la Panamericana Sur, en el sector de la Línea de la Concordia, frontera entre Perú y Chile.  Exigen les  permita ingresar al país para continuar su viaje a Venezuela.


Temas Relacionados: ChileEmergenciaFronteraMigrantesPnpTacna

También te puede interesar:

BANNER