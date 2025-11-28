Pataz: Comando Unificado destruyen campamento y maquinaria usada por mineros ilegales

En un amplio operativo, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dio un nuevo golpe a la minería ilegal en esta provincia. Destruyeron un campamento y maquinaria.

La operación, denominada “Martillo II”, se desarrolló en el centro poblado Cuymuy, en el anexo Zarumilla. Donde se ubicó un campamento rústico, con dos ambientes de material noble y siete pozas de cianuración de los mineros.

IMPACTO ECONÓMICO

En la intervención, se incautaron cinco bidones que contenían 60 galones de combustible Diésel B5, un cilindro con 60 galones de aceite para motor, un molino cilíndrico de barras y bolas de acero para procesar material aurífero

También se incautaron dos grupos electrógenos y baterías industriales. El Ministerio de Defensa (Mindef) señaló que la interdicción de las infraestructuras e insumos representó un impacto económico de S/ 291,580.00.