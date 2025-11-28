INPE continúa con el deshacinamiento penitenciario: trasladan a 26 internos al penal de Puno

Siguiendo con reordenamiento de los penales de la región altiplánica, medida que busca reducir los niveles de hacinamiento, la tarde de ayer fueron trasladados 26 internos del centro carcelario de Juliaca al penal de Puno.

Los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpliendo rigurosamente los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, llevaron a los reos al penal de Puno, que tiene mayor capacidad de albergue.

PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS

La medida se ejecutó en cumplimiento de la Resolución N° D000195-2025-INPE-ORAP, que dispone reubicar a internos del régimen ordinario y facilitar el desarrollo de un adecuado tratamiento para su reinserción social.

El INPE viene desplegando acciones para el deshacinamiento en los penales, y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades productivas y educativas que contribuyan con la resocialización de los internos.