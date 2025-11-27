Áncash: MTC próximo a culminar trabajos en carretera Conococha–Catac–Huaraz e inaugura servicio de internet 4G en Jauna

El viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, inspeccionó la obra por encargo del ministro Aldo Prieto, y confirmó que más de 65 kilómetros ya fueron intervenidos, mientras las cuadrillas ejecutan labores a menos de 7 kilómetros del ingreso a Huaraz.

La intervención optimizará 78 km de vía con una inversión de S/ 92.8 millones, y será culminada en las próximas semanas. “Estamos próximos a entregar una vía segura, moderna y resistente para los miles de usuarios que dependen de esta ruta. Esta carretera impulsará el turismo, el comercio y dará mejores oportunidades a Áncash”, afirmó García Loli.

La obra contempla recapeo, reciclado del pavimento, imprimación, señalización y construcción de cunetas, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje, fortalecer la integración entre la sierra y la costa, y brindar mayor seguridad a agricultores, transportistas, estudiantes y visitantes.

Como parte de su jornada en Áncash, el viceministro inauguró nuevos servicios móviles 4G en el Centro Poblado Jauna, que también benefician a las comunidades Ututupampa y Lloclla, en el distrito de Olleros. “Lo que hoy vemos es la concreción del esfuerzo del Estado para llevar telecomunicaciones a comunidades rurales históricamente postergadas. Esto cambia vidas y abre nuevas oportunidades”, destacó.

En el último año, gracias a compromisos de inversión asumidos por las empresas operadoras, Áncash incorporó 23 localidades rurales con servicios móviles e internet de alta velocidad, beneficiando a más de 6000 ciudadanos con acceso a educación virtual, telemedicina y trámites en línea.

TRABAJO EN ÁNCASH

La jornada inició en la Plaza de Armas de Huaraz, donde el viceministro participó —junto al presidente José Jerí— en el izamiento del Pabellón Nacional, en el marco de la gira del jefe de Estado destinada a impulsar obras y atender demandas prioritarias en las regiones.



El viceministro también inspeccionó el Aeropuerto de Anta, que retomó operaciones en 2024 tras la rehabilitación de su pista, hoy apta para aeronaves de hasta 180 pasajeros. Durante la visita se informó que el expediente técnico del Programa de Rehabilitación del Lado Aire y del cerco perimétrico registra un 20% de avance, con una inversión prevista de USD 40.7 millones, además de continuar la modernización integral del terminal, valorizada en USD 126 millones.

Además, García Loli participó en la reunión de trabajo intergubernamental, junto con representantes del Poder Ejecutivo, el gobierno regional y alcaldes.