San Martín: suboficial fallece arrastrado por corriente mientras auxiliaba a ciudadanos

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú perdió la vida cuando intentaba auxiliar a un grupo de personas sorprendidas por el súbito incremento del caudal del río Sisa, en la provincia de El Dorado, región San Martín. El agente, identificado como Gustavo Chávez Acuña, formaba parte de la promoción Titanes 2023 de Chiclayo y cumplía labores de salvavidas al momento de la emergencia.

Rescate en condiciones extremas

Según las primeras informaciones, el caudal del río aumentó rápidamente debido a las intensas precipitaciones en la zona, complicando las maniobras del equipo de rescate. En ese contexto, Chávez Acuña quedó expuesto a una fuerte corriente que terminó arrastrándolo, pese a los esfuerzos del personal que lo acompañaba.

La Asociación de Salvavidas Socorristas del Perú y la Municipalidad Provincial de El Dorado expresaron sus condolencias, resaltando la entrega del joven policía y el trabajo que realizaba para proteger a la población ante los riesgos generados por la temporada de lluvias. Ambas instituciones recordaron su vocación de servicio y lamentaron profundamente su fallecimiento.

La PNP también emitió un comunicado en el que destacó el compromiso y valor del suboficial, señalando que murió cumpliendo su deber en un contexto de emergencia climática. La institución reiteró su reconocimiento al sacrificio de Chávez Acuña y expresó su solidaridad con familiares y compañeros.