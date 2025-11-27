Rayo impacta contra grupo de turistas en el Cusco: uno murió y dos están gravemente heridos

Según primeros informes, un grupo de turistas fue impactado por un rayo cuando practicaban el deporte de aventura downhill, por el sector Occoruro-Chimpahuaylla, en la provincia de Paruro, región Cusco.

El suceso dejó un turista muerto y dos graves, sus tres compañeros resultaron con lesiones leves, ellos señalaron que cuando estaban por regresar en bicicleta a su hotel se desató una tormenta eléctrica y caída de rayos.

GUÍA DE TURISMO

La Policía Nacional recibió la alerta la tarde de ayer y de inmediato un grupo de efectivos se dirigió a la zona, donde se entrevistaron con Dani Pérez, que se identificó como el guía turístico que acompañaba a los jóvenes.

Asimismo, constataron en medio de ichus o paja, el cadáver de un varón, mientras metros más allá dos jóvenes clamaban por ayuda, ellos fueron trasladados a un nosocomio cercano, sus identidades se mantienen en reserva.