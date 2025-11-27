Nacionales

Padres preocupados: menor fue detenido con drogas y réplica de arma frente a colegio en Junín

El menor fue trasladado a la comisaría y quedó retenido por infracción a la Ley contra la salud pública. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Un menor de 14 años fue intervenido frente al colegio Ricardo Palma Soriano, en el distrito de Perené, Chanchamayo, región Junín. Fue detenido por supuestamente dedicarse a la microcomercialización de drogas en la zona.

Padres de familia avisaron a la policía al notar actitudes sospechosas del adolescente. Durante el registro, le incautaron siete bolsas ziploc con presunta marihuana, dos bolsas con presunta PBC y una réplica de arma de fuego.

SALUD PÚBLICA

El menor, que prefirió guardar silencio, fue trasladado a la comisaría del sector y quedó retenido por infracción a la Ley contra la salud pública. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso ha generado gran preocupación entre los padres de familia, profesores y comunidad educativa, por la presencia de actividades ilícitas en los alrededores del plantel. Exigen mayor vigilancia policial y del serenazgo, informa Correo.


