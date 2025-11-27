Padres preocupados: menor fue detenido con drogas y réplica de arma frente a colegio en Junín

Un menor de 14 años fue intervenido frente al colegio Ricardo Palma Soriano, en el distrito de Perené, Chanchamayo, región Junín. Fue detenido por supuestamente dedicarse a la microcomercialización de drogas en la zona.

Padres de familia avisaron a la policía al notar actitudes sospechosas del adolescente. Durante el registro, le incautaron siete bolsas ziploc con presunta marihuana, dos bolsas con presunta PBC y una réplica de arma de fuego.

SALUD PÚBLICA

El menor, que prefirió guardar silencio, fue trasladado a la comisaría del sector y quedó retenido por infracción a la Ley contra la salud pública. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso ha generado gran preocupación entre los padres de familia, profesores y comunidad educativa, por la presencia de actividades ilícitas en los alrededores del plantel. Exigen mayor vigilancia policial y del serenazgo, informa Correo.