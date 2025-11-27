Carretera Central: bus interprovincial con 43 personas a bordo se despista y cae al río Mantaro

Esta mañana, un ómnibus de la empresa interprovincial Expreso Nacional, con 43 personas a bordo, se precipitó al río Mantaro luego de chocar con un automóvil en el kilómetro 66 la Carretera Central, informa Andina.

El fuerte impacto del automóvil de placa A0N 247 contra el ómnibus interprovincial, que había partido de la ciudad de Huancayo, se registró a la altura del distrito de Parco, en la provincia de Jauja, región Junín.

RESPONSABILIDADES

Bomberos de Jauja y Policías de Carreteras de Acolla llegaron al lugar para rescatar a los ocupantes. Algunos de ellos lograron salir por sus propios medios, mientras que la mayoría estaba atrapada en el ómnibus.

Los pasajeros heridos fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya de la ciudad de Jauja. Agentes de la Policía Nacional continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades tras el accidente.