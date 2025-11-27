Puno: un muerto y un herido grave deja enfrentamiento durante protesta de trabajadores mineros

Un muerto y un herido grave dejó un enfrentamiento en el sector de La Rinconada, en la región Puno. Esto, tras las protestas de los mineros exigiendo que se reinicien las actividades extractivas, que están paralizadas desde hace dos meses.

La víctima falleció tras recibir el impacto de una bala a la altura del pecho, según primeras diligencias policiales. Mientras que el herido, identificado como Miguel González (32), ha sido derivado de emergencia a un nosocomio de Juliaca.

PASE DE VEHÍCULOS

Según primeras hipótesis de la Policía Nacional, el autor del balazo pudo ser un vigilante de la zona, que al verse rodeado por los manifestantes y temer que su vida pueda correr peligro disparó. Las investigaciones ya se iniciaron.

Trascendió que unas mil personas protestan en la zona. Algunas fueron captadas impidiendo el pase de vehículos con piedras, palos y quemando llantas. En los disturbios se habrían usado, presuntamente, explosivos.