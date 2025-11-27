Ayacucho: intensa granizada afecta infraestructura y destruye extensas áreas de cultivos

Una intensa granizada se registró la tarde de ayer en distintas provincias de la región Ayacucho, afectando la infraestructura y destruyendo áreas de cultivos. Los pobladores solicitaron la presencia de brigadas técnicas para la evaluación de daños.

En varios distritos de la provincia de La Mar, la granizada cubrió los campos y ocasionó la pérdida total de las plantaciones. “No queda casi nada de lo que sembramos: papa, maíz, haba y hortalizas, todo está destruido”, lamentaron los comuneros.

EMERGENCIA AGRÍCOLA

Mientras en la provincia de Huamanga, varias hectáreas de quinua, papa, maíz, haba, tarwi y otros productos quedaron completamente destruidos. También resultaron afectados los techos de los campos deportivos y de las entidades regionales.

Los damnificados hicieron un llamado al Gobierno Regional, a los municipios y al Instituto Nacional de Defensa Civil. Solicitan que se active la respuesta inmediata, se brinde ayuda humanitaria y evalúe la posibilidad de declarar la emergencia agrícola.