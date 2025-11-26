Pisco: extorsionadores amenazan a orquesta musical y exigen pago de S/10 mil

Los delincuentes enviaron un video con explosivos para intimidar a los integrantes de la agrupación “El Gran Samuel y los Tigres del Sur”.

Un nuevo caso de extorsión golpea al sector musical en el país. La orquesta “El Gran Samuel y los Tigres del Sur” recibió un violento mensaje criminal que incluía balas, dinamita y una nota amenazante. El video fue enviado directamente al teléfono de la agrupación, antes de remitir mensajes que exigían un pago de 10 mil soles para permitirles “trabajar tranquilos”.

En los textos enviados al dueño del grupo, Manuel Deza, los extorsionadores advirtieron que la vida de su familia y la del elenco corrían peligro si no accedían al pago. “Como verás, estás en tierra de nadie y acá quien no paga se va al piso”, se lee en una de las amenazas. En otro mensaje, la banda criminal firma como “La Nueva Generación” y recalca que “no aceptan un no por respuesta”.

Manuel Deza relató que hace aproximadamente 20 días comenzaron a recibir los primeros mensajes intimidatorios, los cuales generaron temor entre los integrantes de la agrupación. “Estamos asustados, atemorizados por este suceso”, expresó, y aseguró que incluso han tenido que suspender presentaciones por miedo a un ataque. El músico pidió apoyo urgente a la Policía Nacional para continuar trabajando con seguridad.

LAS ESTRELLAS DE LA CUMBIA

El contenido de las amenazas coincide con el estilo del video extorsivo enviado hace unas semanas al grupo musical “Las Estrellas de la Cumbia”, de Chiclayo, por lo que no se descarta que la misma organización criminal esté detrás de ambos casos. La orquesta exige que las autoridades actúen con celeridad ante el avance de estas mafias que han puesto en la mira al rubro artístico.