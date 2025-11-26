Perú afianza sus exportaciones de carne de aves con nuevos establecimientos autorizados

Comprometidos con afianzar el desarrollo del sector avícola nacional, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que se habilitaron tres nuevos establecimientos para exportar carne de aves y sus productos hacia Bolivia.

“Este importante acontecimiento, fortalece la presencia de la carne de ave peruana en los mercados internacionales, quienes tienen plena confianza en los controles sanitarios y de inocuidad implementados por las plantas de beneficio y que son supervisadas por el SENASA garantizando su aptitud para la exportación”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

Las tres plantas de beneficio habilitadas se encuentran en Lima Norte, y se encuentran autorizadas por el SENASA para su funcionamientos y exportación. Su reciente habilitación se concretó luego que la Autoridad Sanitaria de Bolivia haya verificado que cumple con todos los estándares de inocuidad exigidos en la normativa vigente.

País libre de Influenza Aviar

En junio del presente año, el SENASA anunció oficialmente la declaratoria del Perú como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), ratificando la condición que fue previamente reconocida por la OMSA en abril del presente.

El trabajo de SENASA junto con los productores avícolas, aliados estratégicos y gremios avícolas, fue fundamental para restablecer el estatus sanitario del país.

Este importante reconocimiento del estatus sanitario, ha sido clave para gestionar el acceso de nuevos mercados internacionales y fortalecer las exportaciones avícolas peruanas.

Mercados potenciales

El SENASA, continúa trabajando y haciendo gestiones sanitarias para recuperar el acceso de la carne de aves a más mercados como: Colombia, Cuba y Panamá, a fin de seguir posicionando las exportaciones de este producto.

El mercado asiático, es una meta prioritaria a la que apunta el sector avícola, por lo que se vienen realizando denodados esfuerzos para el acceso a China, Japón y Singapur, lo que sin lugar a dudas fortalecerá las exportaciones avícolas peruanas.

En los próximos meses, se recibirá los resultados de la visita oficial que realizo la Autoridad de China a nuestro país, el pasado mes de octubre, donde el SENASA demostró la implementación de un riguroso control sanitario y de inocuidad en las plantas avícolas de procesamiento primario, para garantizar que no representan riesgo de trasladar enfermedades o contaminantes, brindando un nivel adecuado de seguridad sanitaria e inocuidad en estos productos.