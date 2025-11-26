Descubre qué ciudades peruanas podrían volverse inhabitables antes de 2035 por el calor extremo

El estudio Lancet Countdown Latinoamérica 2025 ha puesto en el centro de la preocupación a tres de las principales ciudades del país: Lima, Trujillo y Arequipa. Según el informe, la combinación entre altas temperaturas, urbanización descontrolada y escasez de vegetación está generando condiciones que amenazan la salud, la economía y la habitabilidad de millones de peruanos.

CIUDADES ATRAPADAS EN EL CALOR URBANO

El documento evaluó 41 indicadores ambientales, de salud y productividad, concluyendo que estas urbes presentan una de las peores proporciones de áreas verdes en América Latina. Esto las convierte en zonas vulnerables al fenómeno de isla de calor urbana, donde las superficies de concreto absorben y liberan calor constantemente, aumentando la temperatura ambiente hasta niveles peligrosos.

Los investigadores señalan que el riesgo de mortalidad por golpes de calor y la propagación de enfermedades sensibles al clima —como el dengue— se han disparado en los últimos años. Las ciudades con menor cobertura vegetal son las más propensas a sufrir emergencias sanitarias derivadas del cambio climático.

IMPACTO VISIBLE EN LA SALUD Y EL AMBIENTE

El Lancet Countdown revela que la temperatura promedio del Perú aumentó en 1°C entre los años 2000 y 2024, lo que ha modificado radicalmente los patrones de exposición y el comportamiento de vectores como el mosquito Aedes aegypti, responsable del dengue. El riesgo de transmisión de esta enfermedad ha crecido un 95%, según el reporte.

La falta de planificación urbana y la pérdida de espacios naturales están generando un círculo vicioso que amenaza con volver estas ciudades inhabitables antes de 2035 si no se implementan políticas urgentes de reforestación, infraestructura sostenible y mitigación climática. Los expertos insisten en que, sin acción inmediata, el calor extremo podría cambiar para siempre la forma de vivir en el Perú.