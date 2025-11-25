Encuentran especie rara de tiburón varado en playa de Piura: vecinos se llevaron su carne

Un ejemplar de Tiburón Megaboca, una de las especies más raras del mundo, fue encontrado varado en la playa Negritos, en Talara, Piura, y terminó siendo fileteado por pobladores antes de que autoridades llegaran al lugar.

El hallazgo fue reportado por el fotógrafo Moisés Prieto Álvarez, conocido como Prial Photography, quien alertó sobre la gravedad del hecho y la falta de protocolos para este tipo de situaciones.

Según Prieto Álvarez, la reacción de los pobladores fue inmediata: varios se acercaron al animal con cuchillos para aprovechar su carne, ignorando que se trata de una especie protegida. “Esto muestra la falta de educación ambiental y la ausencia de protocolos frente a un hallazgo tan importante para la ciencia”, señaló en sus redes sociales.

DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN E INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Ninguna autoridad, incluyendo Capitanía, Serenazgo o especialistas del Imarpe, intervino a tiempo para evitar que el tiburón fuera depredado. Es importante recordar que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha alertado sobre los riesgos sanitarios que implica consumir carne y órganos de especies varadas.

El Tiburón Megaboca, conocido científicamente como Megachasma pelagios, es extremadamente raro; desde su descubrimiento en 1976, se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo, según FishBase.