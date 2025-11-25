La Libertad: mineros artesanales bloquean carretera para exigir ampliación del Reinfo

Mineros artesanales vienen acatando una protesta desde la madrugada de este martes 25 de noviembre para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ante ello, el tránsito vehicular en la región La Libertad se encuentra restringido.

La medida afecta las rutas hacia las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Pataz, donde más de un centenar de camiones y volquetes se encuentran estacionados a los costados de la carretera en el sector Loma del Viento.

Solo se permite el paso a vehículos menores como autos, camionetas y motocicletas, mientras decenas de viajeros y transportistas permanecen varados o enfrentan demoras en sus trayectos hacia el interior de la región. La Policía Nacional se encuentra en la zona para mantener el orden y vigilar posibles incidentes.

Esperan decisión sobre Reinfo

Los mineros artesanales buscan presionar al Congreso y al Ejecutivo para que se apruebe la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los manifestantes expresan su respaldo a los dirigentes que se encuentran en Lima, a la espera de que el Pleno del Congreso decida sobre la continuidad del proceso de formalización minera.

Piden intervención del Gobierno

Cabe resaltar, que el vicegobernador regional de La Libertad solicitó la intervención inmediata del Ejecutivo para evitar que la medida de fuerza se prolongue y realizó un llamado a encontrar una solución que garantice tanto los derechos de los mineros como la protección del medio ambiente.