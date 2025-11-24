Programa Wasi Mikuna realiza nuevo operativo relámpago en 1500 colegios públicos del país

Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del Servicio de Alimentación Escolar en todo el país, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna continúa ejecutando el operativo relámpago “Todos comemos lo mismo”, para garantizar un desayuno digno y la entrega oportuna de alimentos para más de 4 millones de escolares a nivel nacional.

En esa línea, la directora ejecutiva del programa Wasi Mikuna, Scarlet Díaz Cáceres, llegó a la ciudad de Ucayali, y se dirigió a la I.E. 64865 Alfredo Vargas Guerra, ubicada en el distrito de Yarinacocha, para supervisar el estricto cumplimiento de las normas de inocuidad en la entrega de canastas de productos que contribuyen con el aporte nutricional y de calidad en 1023 estudiantes beneficiarios.

Posteriormente, la funcionaria se trasladó a la I.E. n.° 64024, ubicada en el distrito de Callería para comprobar las condiciones del área de almacén y recepción de las raciones; así como la distribución y consumo de los alimentos de los 573 usuarios del servicio alimentario.

Cabe recordar que, estas acciones preventivas se vienen desarrollando en todo el país por disposición de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, las mismas que permitirán garantizar in situ que los alimentos que consumen los niños en las escuelas públicas son de calidad.

En ese sentido, Wasi Mikuna viene intensificando estas inspecciones activas a colegios y proveedores, para verificar las condiciones de las cocinas, aulas y plantas de producción. De esta manera se podrá detectar y corregir fallas a tiempo. Además de asegurar que cada etapa, desde la recepción de insumos hasta la entrega final del servicio, se desarrolle con calidad, transparencia y responsabilidad.

En Ucayali, el programa atiende a un total de 146 216 niños en 1852 instituciones educativas públicas. Mientras que, en la provincia de Coronel Portillo son 94 701 usuarios de 974 escuelas atendidos.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirma su compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos entregados a niñas y niños del país. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que cuenta con la línea gratuita 0800 20 600 para recibir consultas, sugerencias o alertas sobre el servicio alimentario.