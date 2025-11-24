¿Cuántos días faltan para que termine el año escolar 2025? Minedu brinda una fecha oficial

La cartera de Educación ratificó el cierre de actividades lectivas y anunció que, a partir de esa fecha, las instituciones ingresarán al periodo de gestión institucional.

El Ministerio de Educación confirmó que el año académico 2025 llegará a su fin el viernes 19 de diciembre, conforme al calendario oficial establecido en la Resolución Ministerial 556-2024. Con ello, los colegios públicos y privados de todo el país concluirán sus actividades pedagógicas, aunque las tareas administrativas continuarán hasta finalizar el año.

Gestión institucional tras el término de clases

Tras el cierre de las actividades lectivas, comenzará el bloque de gestión institucional, programado del 22 al 31 de diciembre, periodo en el que directores y maestros deberán completar informes, evaluar los avances del año y planificar el trabajo para el 2026. Estas responsabilidades se desarrollan sin estudiantes y forman parte de las obligaciones anuales previstas por el Minedu.

El esquema del año escolar se organizó en cinco bloques, de los cuales cuatro son pedagógicos y uno corresponde a gestión. En total, se cumplieron 36 semanas de clases distribuidas en tramos de nueve semanas, además de ocho semanas destinadas a tareas administrativas, evaluación institucional y planificación.

Sobre posibles modificaciones al calendario, el Minedu recordó que las Direcciones Regionales de Educación solo pueden realizar ajustes por motivos excepcionales —como emergencias climáticas o sanitarias— siempre que se respete el mínimo de 160 días de clases y 30 días de gestión. En cuanto al inicio del año escolar 2026, aún no se ha publicado una fecha oficial, aunque, como en años previos, se prevé que ocurra en marzo.