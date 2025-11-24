Fiscalía allana Universidad en Ayacucho por presunto cobro de coimas en examen de admisión

La Fiscalía anticorrupción de Ayacucho realizó un allanamiento en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) tras denuncias sobre un presunto cobro de coimas para favorecer a ciertos postulantes en el examen de admisión 2026-II. La diligencia se llevó a cabo con autorización judicial y con la participación de peritos informáticos, personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani.

El allanamiento tuvo como objetivo incautar equipos y documentos relacionados al proceso de admisión, incluyendo oficinas de Admisión e Informática, centro de cómputo, sala de servidores, áreas de revisión y consolidación de resultados, así como ambientes de videovigilancia. También se decomisaron cartillas ópticas, dispositivos de comunicación y otros elementos informáticos personales o corporativos que podrían contener información relevante para la investigación.

El proceso de admisión 2026-II, modalidad ordinaria, se desarrolló ayer domingo 23 de noviembre con la participación de más de 7 mil postulantes. A pesar de la denuncia, el examen se realizó bajo supervisión de altos mandos universitarios, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo, y los resultados de la lista de admitidos no presentan cuestionamientos hasta el momento.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO COHECHO EN EXAMEN UNIVERSITARIO

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho lidera la investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo, relacionado con la manipulación de hojas ópticas de respuestas para beneficiar a estudiantes. La Fiscalía continúa recabando pruebas y analiza la información incautada para determinar la existencia de irregularidades en el proceso de admisión.