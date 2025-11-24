Osiptel exigirá verificación presencial a usuarios con más de 10 líneas móviles registradas

Más de 200 mil personas en el país deberán confirmar presencialmente que son titulares de sus líneas móviles, luego de que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispusiera nuevas medidas para reforzar la seguridad y la trazabilidad del servicio en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. La directora de Atención y Protección del Usuario, Tatiana Piccini, precisó que esta acción forma parte de un paquete regulatorio orientado a evitar el uso indebido de líneas telefónicas.

Validación obligatoria en centros de atención

Desde el lunes 24 de noviembre, las operadoras recibirán la relación de usuarios que superan las diez líneas contratadas para que puedan notificarles —por SMS y correo electrónico— que deben acercarse a un punto de atención y validar su identidad. Las empresas tendrán cinco días hábiles para realizar estas comunicaciones y, si el usuario no regulariza el trámite, su servicio quedará suspendido por un periodo de tres meses. De persistir la omisión al finalizar ese plazo, la línea será dada de baja de manera definitiva.

El procedimiento será estrictamente presencial y requerirá que el titular pase por un control biométrico en cada operadora con la que tenga líneas contratadas. Aunque Osiptel no cuenta actualmente con facultades para limitar la cantidad de líneas activas por persona, sí puede exigir la corroboración de identidad para garantizar que estas no sean utilizadas con fines irregulares.

El regulador anunció además que trabaja en un decreto legislativo para establecer un límite máximo de diez líneas por usuario en todo el mercado móvil. Las nuevas medidas fueron aprobadas mediante la Resolución n.° 000116-2025-CD/Osiptel, publicada el último viernes.