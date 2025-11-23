Extorsionan a conocida orquesta de cumbia en Chiclayo: le exigen pago de 20 000 soles

Según primeras informaciones, la conocida orquesta musical ‘Estrellas de la Cumbia', una de las más requeridas en el norte del país, fue víctima de un intento de extorsión a través de WhatsApp.

Denunciaron, en una comisaría de Chiclayo, que en el mensaje había un video donde se mostraban cartuchos de dinamita y balas colocadas sobre un papel con el nombre de la orquesta. Le exigen un pago 20 000 soles.

TARIFAS Y CONCIERTOS

"No vaya a ser cosa que en alguna presentación les caigamos a balazos en el escenario y cualquiera de ustedes resulte herido", se lee en el mensaje que alarmó a todos los integrantes del grupo.

Los criminales se identificaron como integrantes de ‘La nueva generación’ y aseguraron que la información sobre tarifas, conciertos y presentaciones que tienen, proviene del entorno de la orquesta, informa RPP.