Áncash: al menos dos muertos y cuatro heridos graves deja caída de ómnibus a un abismo

Un ómnibus interprovincial cayó a un abismo cuando transitaba por el sector de Pampacancha, en la provincia de Yungay, en Áncash. El accidente dejo dos fallecidos y cuatro heridos de gravedad.

Según primeras informaciones, el bus de la empresa Rebaza Tours Bus tenía como destino la ciudad de Casma. Hasta el momento se desconoce el número de personas que viajaban en la unidad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ronald L. H. y su menor hijo. Los cuatro heridos graves fueron trasladados al Hospital de Apoyo de Casma, donde reciben atención especializada.

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.