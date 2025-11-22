Este 24 de noviembre se inicia la tercera Jornada Nacional ‘VacunAcción’ contra el sarampión y la poliomielitis

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Inmunizaciones, dará inicio este 24 de noviembre a la tercera Jornada Nacional ‘VacunAcción’, una estrategia orientada a fortalecer la protección de la población infantil, especialmente de los niños menores de cinco años contra el sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

El lanzamiento oficial se realizará en el Centro de Salud Pedro Castro Alva, en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas, donde los profesionales de la salud brindarán diversos servicios a la ciudadanía, entre ellos: vacunación, sesiones demostrativas y educativas, además de orientación sobre el cuidado integral de la salud.

La jornada que se desarrollará de manera simultánea en todas las regiones del país, con el objetivo de garantizar que los niños que aún no completan su esquema de inmunización reciban las vacunas correspondientes.

Durante toda la semana se aplicarán las 18 vacunas contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación, que protegen contra 28 enfermedades, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Para ello, los establecimientos de salud a nivel nacional permanecerán habilitados, mientras que las brigadas de vacunación recorrerán diferentes puntos de territorio para facilitar el acceso de la población.

El Minsa recuerda a la ciudadanía que se encuentra disponible el carné de vacunación digital, una plataforma en línea que permite consultar las dosis ya administradas y las vacunas pendientes, contribuyendo así a un seguimiento oportuno y seguro.

Finalmente, durante las jornadas nacionales, se incrementa la disponibilidad de brigadas de vacunación con el fin de cerrar brechas de inmunización y reforzar la protección contra diversas enfermedades, conforme a la Hoja de Ruta de Inmunizaciones 2025 del Esquema Nacional de Vacunación.