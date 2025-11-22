Puno: profesores marchan y bloquean vías exigiendo mejores condiciones laborales y salariales

Decenas de profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE)-Puno, realizaron ayer una jornada de protesta, marchando por distintas calles de la región, interrumpiendo el tránsito vehicular.

Los dirigentes señalaron que exigen la inmediata homologación salarial, mejores condiciones de trabajo y el pago de deudas laborales que llevan años pendientes, y que se movilizan pues sus reclamos no son escuchados.

ACUERDOS CONCRETOS

Las marchas se desarrollaron en toda la región, en la Plaza de Armas de Puno, el óvalo de Alto Puno, la transitada ruta hacia Desaguadero, etc. donde se concentraron las delegaciones de distintas provincias, las vías bloqueadas.

Buscando una solución, representantes del Gobierno Regional y la Dirección de Educación iniciaron un diálogo con los dirigentes, quienes señalaron que radicalizaran sus protestas si no se logran acuerdos a la brevedad posible.