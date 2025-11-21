Fuerzas Armadas y Policía incautan más de 200 kilos de droga en el Vraem

En una operación conjunta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú lograron incautar 210 kilos de cannabis sativa en el centro poblado Rumi Rumi, provincia de La Mar, Ayacucho, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en el Vraem.

El decomiso fue ejecutado por el Comando Especial Vraem (CE-Vraem) y la Dirección Antidrogas (Dirandro), tras intervenir un punto de acopio clandestino donde se encontraron ocho costales con paquetes tipo ladrillo y ovoides de marihuana.

La operación fue liderada por la 2da Brigada de Infantería “Wari” y contó con la participación del Grupo de Combate del BCT N.° 34, según informó el Ministerio de Defensa.

Las autoridades trasladaron de inmediato la droga para su incautación oficial y para las diligencias correspondientes, bajo estricta custodia estatal. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia del Estado para neutralizar el avance de organizaciones criminales en el Vraem y garantizar la seguridad de la población local.

ESTADO INTENSIFICA OPERACIONES Y PRESENCIA EN EL VRAEM

El Gobierno destacó que la intervención refleja un resultado concreto en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo la coordinación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.