Al menos diez heridos de consideración deja despiste de bus en Arequipa: chofer quedó detenido

Según primeras informaciones, el accidente se registró en el kilómetro 598 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Atiquipa, en la provincia arequipeña de Caravelí, al menos diez personas resultaron heridos de consideración.

Pasajeros revelaron a RPP, que el bus interprovincial partió la tarde de ayer de la ciudad de Arequipa, con 30 pasajeros a bordo, con destino a Lima. El despiste ocurrió alrededor de las 08:00 p.m. al parecer porque había mucha neblina y llovizna.

ACTOS DE PILLAJE

Hasta el lugar, llegaron agentes de la Comisaría PNP de Chala quienes trasladaron a los heridos en los patrulleros hasta un centro de salud cercano. El chofer del ómnibus quedó detenido mientras se determinan las responsabilidades por el accidente.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos tras el accidente. El ómnibus permanece en el lugar a la espera de maquinaria pesada para su remolque. Agentes de seguridad privada cuidan la unidad para evitar que se registren actos de pillaje.