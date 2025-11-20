Examen Ascenso Docente 2025: pasos para ubicar tu local y fechas clave del proceso

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el proceso para los concursos de acceso a cargos directivos y ascenso en la Carrera Pública Magisterial 2025, una convocatoria que movilizará a más de 130 mil maestros en todo el país. Las evaluaciones se desarrollarán en dos domingos consecutivos —16 y 23 de noviembre— y cada postulante deberá asistir al local asignado por la institución. Para evitar contratiempos, el Minedu recuerda que la verificación de sede es obligatoria y se realiza únicamente mediante su plataforma oficial.
Los docentes inscritos deben ingresar al enlace habilitado por el ministerio y completar dos campos: número de DNI y código de seguridad. Luego de validar la información, el sistema mostrará el centro educativo o recinto donde el postulante rendirá su prueba. Este procedimiento es fundamental, ya que cada concurso se desarrolla en fechas distintas y con una distribución específica de locales.
Pasos para consultar el local de examen
-
Acceder al portal oficial de consultas del Minedu.
-
Ingresar el número de DNI y el código visual solicitado.
-
Confirmar los datos y revisar la sede asignada.
-
Anotar la dirección y hora de presentación para evitar retrasos.
El 16 de noviembre se tomará la evaluación correspondiente al Concurso de Acceso a Cargos Directivos y Especialistas 2025, dirigida a más de 36 mil docentes y distribuida en 73 locales a nivel nacional. Una semana después, el 23 de noviembre, se aplicará la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial 2025, que reunirá a más de 92 mil postulantes en 156 sedes. Ambas fechas forman parte del cronograma general del proceso 2025–2026, que incluye revisión de resultados, presentación de reclamos y publicación definitiva de ganadores.
Cronograma oficial del concurso de ascenso
-
Inscripción: 15 al 28 de mayo de 2025
-
Prueba nacional: 23 de noviembre de 2025
-
Resultados preliminares: 5 de diciembre de 2025
-
Reclamos: 6 al 12 de diciembre de 2025
-
Resultados finales: 18 de diciembre de 2025
-
Etapa descentralizada: diciembre 2025 – febrero 2026
-
Publicación de ganadores: 5 de febrero de 2026
-
Resoluciones de ascenso: 9 al 12 de febrero de 2026
-
Inicio de vigencia: 1 de marzo de 2026