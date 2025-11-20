Examen Ascenso Docente 2025: pasos para ubicar tu local y fechas clave del proceso

El Minedu recordó que la verificación de sede es obligatoria para los más de 130 mil maestros que rendirán pruebas en noviembre.

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el proceso para los concursos de acceso a cargos directivos y ascenso en la Carrera Pública Magisterial 2025, una convocatoria que movilizará a más de 130 mil maestros en todo el país. Las evaluaciones se desarrollarán en dos domingos consecutivos —16 y 23 de noviembre— y cada postulante deberá asistir al local asignado por la institución. Para evitar contratiempos, el Minedu recuerda que la verificación de sede es obligatoria y se realiza únicamente mediante su plataforma oficial.

Los docentes inscritos deben ingresar al enlace habilitado por el ministerio y completar dos campos: número de DNI y código de seguridad. Luego de validar la información, el sistema mostrará el centro educativo o recinto donde el postulante rendirá su prueba. Este procedimiento es fundamental, ya que cada concurso se desarrolla en fechas distintas y con una distribución específica de locales.

Pasos para consultar el local de examen

Acceder al portal oficial de consultas del Minedu.

Ingresar el número de DNI y el código visual solicitado.

Confirmar los datos y revisar la sede asignada.

Anotar la dirección y hora de presentación para evitar retrasos.

El 16 de noviembre se tomará la evaluación correspondiente al Concurso de Acceso a Cargos Directivos y Especialistas 2025, dirigida a más de 36 mil docentes y distribuida en 73 locales a nivel nacional. Una semana después, el 23 de noviembre, se aplicará la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial 2025, que reunirá a más de 92 mil postulantes en 156 sedes. Ambas fechas forman parte del cronograma general del proceso 2025–2026, que incluye revisión de resultados, presentación de reclamos y publicación definitiva de ganadores.

Cronograma oficial del concurso de ascenso