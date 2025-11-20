¿Quieres sacar brevete por primera vez? Estos son los pasos oficiales para obtener tu licencia en Perú

El MTC exige exámenes médico, teórico y práctico para validar la aptitud del postulante antes de emitir la licencia de conducir.

Iniciar el proceso para obtener una licencia de conducir en el Perú requiere cumplir con una serie de evaluaciones supervisadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Quienes deseen obtener su primer brevete deberán aprobar un examen médico, una prueba teórica de tránsito y un examen práctico de manejo. Cada una de estas etapas se realiza en lugares autorizados, previa programación de cita y pago correspondiente. Aunque el procedimiento puede parecer extenso, seguir el orden adecuado permite avanzar de manera rápida y sin contratiempos.

Requisitos para tramitar tu licencia de conducir en Perú

Para acceder al proceso, es indispensable acreditar la identidad mediante DNI, carné de extranjería, tarjeta de identidad o documentos similares vigentes. Además, se exige no haber sido inhabilitado judicialmente para conducir. En el caso de ciudadanos extranjeros, se debe presentar también el Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, y una foto tamaño pasaporte con fondo blanco. Solo después de aprobar el examen médico podrás continuar con las siguientes evaluaciones.

Para rendir el examen médico, sigue estos pasos:

Reserva tu cita en un centro autorizado y realiza el pago correspondiente, cuyo costo varía entre S/ 150 y S/ 350.

Sométete a cinco evaluaciones: medicina general, visión, audición, grupo sanguíneo y psicología.

Verifica que tu información haya sido registrada correctamente en el sistema del MTC mediante la validación biométrica de huella digital.

Paso a paso para aprobar el examen teórico y la prueba de manejo

Una vez aprobado el examen médico, podrás programar la evaluación de reglas de tránsito. Para ello debes estudiar el balotario oficial y practicar con simulacros antes de presentarte. La inscripción puede realizarse en las oficinas del Touring Automóvil Club del Perú o a través de sus canales digitales. La evaluación consiste en 40 preguntas y se aprueba con un mínimo de 35 respuestas correctas; si no lo logras, tendrás hasta dos intentos adicionales.

Para dar el examen teórico y práctico, recuerda:

Pagar el derecho de evaluación (S/ 58.48 en Lima).

Programar las citas para ambas pruebas por la web o vía telefónica.

Acudir con tus documentos vigentes al centro de evaluación correspondiente.

En Lima, el examen de manejo se rinde en el circuito del Touring ubicado en la Panamericana Sur, mientras que en las demás regiones los gobiernos regionales administran la prueba. Si fallas, puedes volver a intentarlo hasta dos veces más previa reprogramación.

¿Dónde recoger tu brevete una vez aprobado todo el proceso?

Después de superar los tres exámenes, deberás solicitar la impresión de tu licencia. Para ello es necesario pagar S/ 24.50 mediante págalo.pe, Banco de la Nación o Multired. Posteriormente, agenda una cita en la plataforma del MTC para elegir el punto de recojo: oficinas en Lince, Cercado de Lima, los MAC de Lima Norte o Lima Este. Si no cuentas con papeletas pendientes, también puedes optar por recibirla gratis en tu domicilio. Asimismo, el MTC ofrece la alternativa de obtener la licencia electrónica, una opción más económica y que se entrega de forma digital.