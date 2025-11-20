Sedapal digitaliza sus servicios: consulta y paga tu recibo sin salir de casa

Sedapal ha modernizado sus servicios para facilitar a los usuarios el acceso a sus recibos de agua sin necesidad de acudir a sus oficinas. Gracias a su plataforma digital y a la aplicación móvil, los ciudadanos de Lima pueden consultar y pagar sus consumos de manera rápida y segura.
Cómo consultar tu recibo de agua virtual
Para revisar tu recibo desde una computadora o dispositivo móvil, debes ingresar al portal oficial de Sedapal y registrarte en este link con tus datos personales y el número de suministro que aparece en tu recibo físico. Una vez dentro, sigue estos pasos:
-
Dirígete a la sección ‘Constancias y pagos’ en el menú lateral.
-
Allí encontrarás un listado de tus recibos pendientes y pagados, con el monto a cancelar y la fecha de vencimiento.
-
Para ver el detalle, selecciona los tres puntos al final de la fila y haz clic en ‘Ver recibo y descargar PDF’. El archivo se guardará en tu dispositivo.
De manera alternativa, puedes descargar la aplicación de Sedapal, disponible para Android y iOS, donde el procedimiento es similar: registro o inicio de sesión, acceso al historial de recibos y descarga del documento en tu teléfono.
Formas de pago sin salir de casa
Sedapal permite realizar el pago de los recibos directamente desde su portal o la app mediante tarjeta de crédito o débito. También es posible usar la banca móvil de cualquier banco para efectuar la transacción e incluso programar pagos automáticos.
Otras alternativas incluyen billeteras digitales como:
Ambas opciones permiten pagar sin comisiones adicionales y desde la comodidad del hogar, asegurando que tu servicio de agua se mantenga al día sin inconvenientes.