Sedapal digitaliza sus servicios: consulta y paga tu recibo sin salir de casa

Ahora los usuarios de Lima pueden revisar y abonar su consumo de agua a través de la plataforma web o la aplicación móvil de Sedapal.

Sedapal ha modernizado sus servicios para facilitar a los usuarios el acceso a sus recibos de agua sin necesidad de acudir a sus oficinas. Gracias a su plataforma digital y a la aplicación móvil, los ciudadanos de Lima pueden consultar y pagar sus consumos de manera rápida y segura.

Cómo consultar tu recibo de agua virtual

Para revisar tu recibo desde una computadora o dispositivo móvil, debes ingresar al portal oficial de Sedapal y registrarte en este link con tus datos personales y el número de suministro que aparece en tu recibo físico. Una vez dentro, sigue estos pasos:

Dirígete a la sección ‘Constancias y pagos’ en el menú lateral. Allí encontrarás un listado de tus recibos pendientes y pagados, con el monto a cancelar y la fecha de vencimiento. Para ver el detalle, selecciona los tres puntos al final de la fila y haz clic en ‘Ver recibo y descargar PDF’. El archivo se guardará en tu dispositivo.

De manera alternativa, puedes descargar la aplicación de Sedapal, disponible para Android y iOS, donde el procedimiento es similar: registro o inicio de sesión, acceso al historial de recibos y descarga del documento en tu teléfono.

Formas de pago sin salir de casa

Sedapal permite realizar el pago de los recibos directamente desde su portal o la app mediante tarjeta de crédito o débito. También es posible usar la banca móvil de cualquier banco para efectuar la transacción e incluso programar pagos automáticos.

Otras alternativas incluyen billeteras digitales como:

Ambas opciones permiten pagar sin comisiones adicionales y desde la comodidad del hogar, asegurando que tu servicio de agua se mantenga al día sin inconvenientes.