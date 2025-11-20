Obtén tu DNI electrónico en 2025: estos son los pasos oficiales del Reniec

El documento electrónico permite realizar trámites presenciales y en línea con mayor seguridad gracias a sus certificados digitales.

El Perú continúa avanzando hacia la digitalización de los servicios públicos, y uno de los pasos clave es la implementación del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe). Este documento incorpora tecnología que permite validar la identidad del ciudadano tanto en ventanillas presenciales como en plataformas virtuales, haciendo más seguro y ágil cualquier trámite. Con su uso, el Reniec impulsa una administración pública moderna, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

A diferencia del DNI convencional, el DNIe incluye certificados digitales que habilitan la firma electrónica con validez legal. Esto lo convierte en una herramienta útil para procedimientos contractuales, declaraciones en línea, gestiones bancarias y operaciones en portales del Estado. En 2025, cualquier persona mayor de 17 años puede solicitarlo cumpliendo una serie de pasos establecidos por Reniec.

Requisitos y costos para tramitar el DNIe en 2025

Para iniciar el proceso, el ciudadano debe realizar un pago de S/ 41,00 en el Banco de la Nación, agentes autorizados o mediante Págalo.pe. Luego, debe acudir a una oficina del Reniec o a un Centro MAC para registrar su información y datos biométricos. La entrega del documento tarda alrededor de 10 días hábiles, y su estado puede verificarse en la plataforma de seguimiento de Reniec.

Documentos indispensables

Ficha registral y declaración jurada del solicitante.

Copia certificada del acta de nacimiento (si no figura ya en la base de Reniec).

Recibo de servicio con menos de seis meses de antigüedad.

Fotografía tipo pasaporte reciente, a color y con fondo blanco.

Documentos opcionales según el caso

Constancia de inscripción militar.

Carné o constancia de estudios para acreditar nivel educativo.

Declaración jurada de familiares o, en caso extremo, de testigos para mayores de 20 años sin inscripción previa.

El trámite puede solicitarse en oficinas Reniec que cuentan con equipos para emitir el DNIe o en diversos Centros MAC del país. También existe la opción de pedir un duplicado en línea en caso de pérdida o daño, con un costo de S/ 33,00 (virtual) o S/ 35,00 (presencial). Si el solicitante requiere cambiar de sede de recojo, puede hacerlo abonando S/ 5,00 adicionales.