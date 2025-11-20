Elecciones 2026: así puedes seleccionar tu local de votación en pocos pasos

La plataforma permitirá validar datos, elegir alternativas y confirmar la preferencia para facilitar el acceso a las mesas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activará desde el 23 de noviembre de 2025 la plataforma digital destinada a que los ciudadanos seleccionen el lugar donde prefieren sufragar en las Elecciones Generales 2026. La herramienta, disponible hasta el 14 de diciembre, permitirá escoger hasta tres locales cercanos al domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Con esta medida, se busca facilitar la ubicación de las mesas y reducir los desplazamientos el día del voto.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de elegir tu local?

Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE, explicó que el sistema solo mostrará opciones vinculadas a la dirección registrada en el padrón electoral, cuyo cierre se efectuó el 14 de octubre de 2025. Esto significa que cualquier cambio de domicilio realizado después de esa fecha no tendrá efecto para este proceso. En consecuencia, quienes no actualizaron a tiempo su DNI deberán elegir entre locales correspondientes al distrito que aún aparece en su documento.

La funcionaria recordó que esta restricción responde a criterios de organización electoral ya definidos. Si una persona figura, por ejemplo, con domicilio en Comas, únicamente podrá seleccionar locales dentro de ese distrito, incluso si actualmente vive en otro. Por ello, la ONPE insiste en revisar detalladamente la información consignada en el DNI antes de iniciar el registro.

Pasos para registrar tu local de votación en la plataforma de la ONPE

El acceso a la plataforma es sencillo y puede completarse en pocos minutos. A continuación, una guía práctica para realizar el proceso correctamente:

Requisito indispensable:

El domicilio del DNI debe haber estado actualizado antes del 14 de octubre de 2025. Solo así aparecerán las alternativas correspondientes al distrito donde se ubica la dirección registrada.

Cómo completar el registro:

Ingresa a la plataforma “Elige tu local de votación” a partir del 23 de noviembre en este link. Verifica tus datos personales y la dirección registrada en el DNI. Elige hasta tres locales dentro del distrito que figura en el padrón. Revisa y confirma la selección.

Una vez concluido el proceso, la ONPE comunicará en 2026 cuál de las tres opciones fue asignada para instalar la mesa donde corresponderá votar. La institución advierte que no todos los locales estarán habilitados en esta elección, por lo que recomienda completar las tres alternativas para asegurar una ubicación accesible. Las Elecciones Generales se celebrarán el domingo 12 de abril de 2026, día en que se escogerá al próximo presidente, congresistas del renovado Parlamento bicameral y representantes ante el Parlamento Andino.