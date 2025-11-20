Arequipa: rottweiler frustra asalto a grifo y hace huir a delincuentes

La mascota, llamada Dana, alertó con sus ladridos cuando uno de los hampones intentó ingresar al segundo piso del establecimiento ubicado en Alto Selva Alegre.

Una perrita de raza rottweiler evitó este jueves un asalto a un grifo ubicado en la última cuadra de la avenida Las Torres, en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. Según informó la Policía, la mascota, de nombre Dana y de dos años de edad, logró ahuyentar a dos delincuentes que llegaron en motocicleta para intentar robar el dinero de las ventas.

De acuerdo con la denuncia policial, uno de los sujetos descendió del vehículo e intentó subir al segundo piso del establecimiento, donde se guardaba la recaudación. Sin embargo, no se percató de que en el primer piso, protegido con rejas, se encontraba Dana. La perrita empezó a ladrar con fuerza, generando que los delincuentes entren en pánico y decidan huir sin concretar el robo.

Tras ser sorprendidos, ambos delincuentes abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon del lugar con rumbo desconocido. A solo dos cuadras del grifo, abandonaron el vehículo, que fue encontrado por agentes de la Policía Nacional del Perú junto a prendas de vestir y un casco, elementos que servirán como parte de la investigación.

BUSCAN A DELINCUENTES

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú recogieron diversas evidencias para identificar a los responsables del frustrado asalto. Dana vive en el grifo desde hace dos años y es cuidada por los trabajadores, quienes destacaron su valentía y aseguraron que siempre permanece alerta ante cualquier situación sospechosa.