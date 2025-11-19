Policía busca a hermano de César Acuña: está no habido tras operativo fiscal por caso Qali Warma

El Ministerio Público y la Policía Nacional confirmaron que se encuentra en búsqueda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional César Acuña, por su presunta participación en una red criminal que habría flexibilizado fiscalizaciones sanitarias a la empresa Frigoinca para obtener contratos con el programa escolar Qali Warma.

Los operativos fiscales se realizaron la mañana de este miércoles 19 de noviembre, con allanamientos y detenciones preliminares simultáneas en las regiones de Lima, La Libertad y Áncash.

Las autoridades allanaron la vivienda de Acuña Peralta en Trujillo y su oficina en la sede del partido APP en la urbanización San Andrés, sin lograr ubicarlo. Durante los procedimientos se incautó documentación encontrada en ambos inmuebles, según confirmó el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta.

Imputaciones contra Acuña

"Él está siendo imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Estamos hablando de un sistema de red de contactos, justamente para llegar a estos funcionarios de la Gerencia de Salud, para flexibilizar los controles sanitarios", precisó el fiscal Abia Arrieta a la prensa.

Presuntos pagos a favor de Frioinca

De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, Óscar Acuña habría recibido más de 77 mil soles entre setiembre y diciembre de 2023, presuntamente a cambio de gestionar vínculos entre Aníbal Morillo y los directivos de Frigoinca. La investigación se enmarca en el caso contra una presunta red criminal que operaba dentro del programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.