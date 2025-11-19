Fiscalía pide prisión preventiva para conductor involucrado en tragedia de Arequipa

El Ministerio Público busca asegurar la presencia de Henry Apaclla durante la investigación por el choque que dejó 37 muertos en Camaná.

La Fiscalía Provincial Penal de Camaná presentó un requerimiento para que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra Henry Apaclla, el conductor de la camioneta que chocó con el bus interprovincial que terminó cayendo a un abismo en la región Arequipa, accidente que dejó 37 personas fallecidas y decenas de heridos.

Pedido fiscal por homicidio culposo

El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para investigar al chofer por el presunto delito de homicidio culposo, debido a que su unidad habría invadido el carril contrario momentos antes del impacto. La medida busca asegurar su presencia durante el proceso judicial, dada la gravedad del hecho y la magnitud del daño ocasionado.

Las autoridades recuerdan que el siniestro ocurrió en la vía a Ocoña, provincia de Camaná, cuando el bus cayó más de 200 metros tras el choque. El accidente generó una operación de rescate que movilizó a policías, bomberos y personal de salud, quienes trasladaron a los sobrevivientes a hospitales de la zona.

El Poder Judicial deberá programar en las próximas horas la audiencia para evaluar el pedido fiscal. De aprobarse, Apaclla permanecerá internado en un centro penitenciario mientras continúan las diligencias y se determina su responsabilidad en uno de los accidentes más mortales del año en el sur del país.