Caso Qali Warma: más de 27 mil cajas de conservas adulteradas son encontradas en allanamientos

La Fiscalía y la Policía Nacional incautaron más de 27 mil cajas de conservas adulteradas, presumiblemente con carne de caballo, durante allanamientos a 13 inmuebles en La Libertad, Áncash y Lima, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Qali Warma.

En el operativo se logró la detención de tres personas presuntamente involucradas, entre ellos Aníbal Morillo (60), Jorge Luis Silva (47) y Luis Álvarez (37), este último exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash.

El fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Reynaldo Abia, a cargo de las diligencias en La Libertad, dijo que "estamos inmovilizando e incautando más de 27 mil cajas, una gran cantidad que nunca se ha visto, de alimentos que iban a ser destinados para el consumo de escolares". Estos productos guardarían relación con casos de intoxicación en el sur del país.

Buscan a hermano de César Acuña

Tras el megaoperativo, representantes de la Fiscalía y la PNP anunciaron en Trujillo que se realizan acciones de inteligencia para la captura de otros dos implicados, entre ellos Oscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña. Los cinco investigados tendrían una orden judicial de detención preliminar con fines de indagación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Red para favorecer a Frigoinca

El fiscal Abia explicó que los detenidos y los prófugos habrían conformado una red de contactos con funcionarios de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad para flexibilizar controles sanitarios y favorecer a la empresa Frigoinca.