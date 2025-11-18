Midis descarta que desayuno de Wasi Mikuna haya intoxicado a escolares en Huánuco

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se pronunció tras reportarse que 16 escolares del centro educativo Javier Pulgar Vidal en Huánuco se intoxicaron luego de consumir el desayuno distribuido por el programa Wasi Mikuna.

A través de sus redes sociales, el Midis descartó que los alimentos del referido programa hayan causado la intoxicación de los estudiantes, de acuerdo a los resultados del informe técnico realizado a la comida.

"Los informes técnicos concluyen que no se halló ningún contaminante ni anomalía en los alimentos distribuidos a los estudiantes de la I. E. Javier Pulgar Vidal", publicó el Midis en su cuenta oficial de X.

DOCUMENTOS A FISCALÍA

En ese sentido, el Midis indicó que los resultados del informe técnico serán remitidos a la Fiscalía de Prevención del Delito para que lo incorpore como evidencia "e identifique a los responsables de la difusión de información falsa que busca generar desconfianza en el servicio alimentario dirigido a nuestros niños en todo el país".