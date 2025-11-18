Detienen a dos menores en Áncash: tendrían relación con grupo criminal dedicado a la extorsión

La Policía Nacional intervino a dos jóvenes de 15 y 17 años de edad en el distrito del Santa, región Áncash, por supuestamente tener vínculos con un grupo criminal implicado en varios casos de extorsión en esta jurisdicción.

El operativo se ejecutó luego que un trabajador de la empresa Siderperú denunciara la aparición de un sobre en la puerta de su casa, que tenía una nota extorsiva y tres balas de una pistola. Inmediatamente puso la denuncia.

"SERRANO JIM"

Tras rastrear el número telefónico dejado por los criminales en la nota extorsiva, lograron identificar a un joven de 17 años, sobrino del agraviado, y a su amigo, un menor de 15 años, lo descubierto en sus celulares fue revelador.

Había mensajes exigiendo 3,500 soles al trabajador de Siderperú, fotos de armas, balas y elementos que evidenciarían su participación en acciones extorsivas. Obedecerían ordenes de un reo conocido como “Serrano Jim”, quien lideraría un grupo criminal.