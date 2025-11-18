Dictan prisión preventiva para joven acusado de asesinar a su madre y abuela en Lambayeque

De acuerdo con la Fiscalía, el joven habría atacado a sus familiares con un machete, provocándoles la muerte de manera inmediata.

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para Arnold Antonio Segura Guevara (24), investigado por el asesinato de su madre y su abuela en el centro poblado de Saltur, en el distrito chiclayano de Zaña (Lambayeque). De acuerdo con la Fiscalía, el joven habría atacado a sus familiares con un machete, provocándoles la muerte de manera inmediata. Asimismo, se le imputa haber herido gravemente a su tío, quien intentó defender a las víctimas.

Segura Guevara será trasladado al penal de Chiclayo mientras duren las investigaciones. Según primeras versiones de vecinos de la zona, el violento ataque se habría desencadenado luego de que el joven exigiera dinero a sus familiares para adquirir sustancias ilícitas, debido a sus problemas de drogadicción. Estas versiones serán evaluadas dentro de la investigación fiscal.

Los familiares del investigado exigieron la pena máxima de cadena perpetua, argumentando que representa un riesgo para otros integrantes de la familia y para la comunidad. “Con un dolor muy profundo esperamos que las autoridades tomen la decisión de darle cadena perpetua a este chico, porque lo que ha hecho es desastroso”, declaró su tía, Nataly Segura.

FISCALÍA PEDIRÁ 35 AÑOS DE CÁRCEL

Por la gravedad del crimen, la Fiscalía anunció que solicitará una condena de 35 años de cárcel contra Arnold Segura Guevara, delito que ha conmocionado a los pobladores de Saltur y generado alarma en la región Lambayeque.