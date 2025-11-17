Desde Cusco: Ministra Lesly Shica dispuso inicio de operativo relámpago en colegios del país para asegurar desayunos de calidad

Hoy lunes 17 de noviembre se dará inicio al operativo relámpago “Todos comemos lo mismo”, que permitirá garantizar in situ que los alimentos que consuman los niños sean sanos y de calidad. Estas acciones preventivas tienen por objetivo asegurar un desayuno digno, porque todos debemos comer lo mismo.

Asimismo, se busca garantizar la entrega oportuna de alimentos para más de 4 millones de escolares en todo el país.

Esta madrugada, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, arribó a Cusco para supervisar personalmente la entrega y calidad de los alimentos escolares, acompañada por la Contraloría General de la República.

Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Saby Mauricio, se encuentra en Puno acompañada del contralor general de la república para supervisar los colegios de la región.

Desde que asumió el cargo, la ministra del Midis convocó a las autoridades de Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República, con el objetivo de coordinar acciones de supervisión, fiscalización y control de los alimentos que reciben los estudiantes en más de 62 mil colegios del país.



“Desde que me dieron la responsabilidad de ser ministra del Midis accioné y decidí priorizar la seguridad alimentaria de los escolares, reuniéndome con las principales autoridades que tienen que ver con la fiscalización. A la par, me reuní con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Compras y la OECE, pensando en transparentar las convocatorias y procesos de compras de los alimentos”, expresó la ministra.



Cabe recordar que el primer operativo de alimentación escolar se realizó en Lima el 31 de octubre, en el que participó el presidente José Jerí y todos los ministros de Estado, quienes supervisaron desde muy temprano los alimentos y la preparación del desayuno escolar que se entrega a los niños en diversos colegios de Lima y Callao.